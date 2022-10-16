Одно дело - это "киевский режим", а другое дело - это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка, пожаловался пресс-секретарь Путина.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы вмешательство НАТО в войну "существенно усложняет ситуацию".

Об этом он заявил в эфире пропагандисткого канала "Россия-1".

В этом контексте в Кремле намекнули на продолжение мобилизации.

Видео дня

"НАТО де-факто уже влезла в "украинский конфликт". Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания, то есть "операция" продолжается и она будет доведена до конца", - сказал он.

"Помощь" НАТО Украине существенно усложняет ситуацию, но потенциал РФ якобы позволяет продолжать войну и в этих условиях, добавил пресс-секретарь Путина.

"Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело - это "киевский режим", а другое дело - это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях "операцию", - заявил Песков.

Мобилизация в России

21 сентября Путин в ответ на поражение своих войск под Харьковом и образовавшейся дыры на северо-восточном участке фронта объявил частичную мобилизацию в России.

В Минобороны РФ планировали призвать до 300 тысяч российских военнослужащих. Но когда в СМИ начала появляться информация, что новобранцев перебрасывают без подготовки на передовую, мобилизация замедлилась.

Кроме того, российские мужчины в первые дни частичной мобилизации массово покидали РФ, выезжая в Грузию, Казахстан и т.д.

По мнению западных экспертов, ход принудительной мобилизации временно приостановят, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва.

Ранее те же аналитики отмечали, что в рамках осенного призыва к боям против ВСУ оккупанты могут принудить жителей Херсонской и Запорожской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: