Песков заявил, что никаких решений о переформатировании так называемого "СВО" не принималось

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сделал заявление после массированной атаки российскими ракетами по городам Украины. Он заявил, что это все в рамках "спецоперации".

Об этом сообщает российское пропагандистско агентство ТАСС.

"Все это происходит в рамках специальной военной операции. Что касается вот этих ударов, конечно, нужно ждать комментариев от Минобороны или адресовать вопросы именно к Минобороны", - заявил Песков.

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При этом он заявил, что ключевые вопросы в ходе "специальной военной операции не могут решаться без доклада президенту России Владимиру Путину".

Кроме того, он заявил, что никаких решений о переформатировании так называемого "СВО" в "КТО" не принималось

Также он анонсировал заседание Совбеза РФ под председательством Путина. Помимо этого, Песков заявил, что вопрос о возможности переговоров России с США, Францией, Германией и Великобританией вполне может быть обсужден с Эрдоганом в Астане.

Ракетная атака по городам Украины - что известно

Утром 10 октября Россия выпустила по Украине 75 ракет. 41 из них обезврежена украинской системой противовоздушной обороны, сообщил сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный.

Комментируя ракетный удар РФ , президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях: "229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли".

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