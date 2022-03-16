В VK Group якобы рассчитывают развернуть проект уже к лету 2022 года.

Российская компания-владелец некогда популярная система мгновенного обмена сообщениями ICQ планирует ее перезапуск.

Об этом сообщает российское издание "Ведомости".

По словам источника издания, близкого к компании VK Group, на уровне топ-менеджмента проект перезапуска ICQ обсуждался еще до вторжения РФ в Украину. Но после начала войны его стали обсуждать уже с властями страны, рассказал неназванный федеральный чиновник.

По состоянию на начало марта речь шла уже не только о перезапуске ICQ, но и о запуске VK Group собственного корпоративного мессенджера VK. Эти два направления обсуждались параллельно, отмечает собеседник. В VK Group якобы рассчитывают развернуть оба эти проекта уже к лету 2022 года.

VK Group (до 2021 года - Mail.ru Group) кроме ICQ владеет также социальными сетями "ВКонтакте", "Одноклассники", почтовым сервисом и поисковиком Mail.ru и многими другими сервисами.

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