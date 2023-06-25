По словам Олевского, сейчас Путин получил определенную "передышку".

Российский оппозиционный журналист Тимур Олевский считает, что в истории с мятежом Евгения Пригожина рано ставить точку. Он предположил, что предоставленные главарю "вагнеровцев" гарантии безопасности и другие обещания, скорее всего в Кремле не выполнят.

Как заметил Олевский в эфире "24 канала", Пригожина не очень интересовало военное руководство РФ. По его словам, если Герасимова заменят на Суровикина, которому Пригожин симпатизирует, это не повлечет кардинальных изменений. Вероятно, ему обещали предоставить деньги и предлагали амнистию или что-то, что должно было бы гарантировать его безопасность.

"Пригожин, наверное, понимает "ценность" этих гарантий. И поэтому гарантировать себе безопасность он может лишь, когда будет находиться в кругу своих "вагнеровцев". Однако это не всегда до конца выполнимо. А сделать вид, что ничего не было, никто не сможет", – подчеркнул оппозиционный журналист.

Видео дня

Существует вероятность, что Пригожин оценил шансы на успех и решил воспользоваться возможностью сбежать. Вряд ли ему пообещали, что он станет президентом РФ вместо Путина.

"То, что он требовал снять Герасимова и ему это пообещали, позволит Пригожину сохранить лицо. Но вряд ли это позволит ему сохранить безопасность. Поэтому в этой истории еще рано ставить "точку". "Вагнеровцев" он действительно отведет в свои лагеря, но не факт, что он получит обещанное", – считает Олевский.

Он подчеркнул, что теперь российский диктатор Путин получил определенную "передышку". За это время он подумает, какие меры предпринять, чтобы не допустить повторения подобного мятежа.

"Поэтому можно сказать, что сегодня Пригожин Путину проиграл", – резюмировал Олевский.

Мятеж Пригожина: договоренности с Кремлем

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о походе на Москву, целью которого является "остановить" министра обороны Сергея Шойгу.

В течение суток он и его наемники прошли от Ростова до Московской области. Однако в 200 километрах от российской столицы Пригожин решил остановить колонну военной техники и развернуть ее. Так завершились согласованные Путиным переговоры самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с Пригожиным.

Известно, что в соответствии с этими договоренностями, ЧВК "Вагнер" пойдет в свои полевые лагеря. Сам Пригожин должен поехать в Беларусь.

Вас также могут заинтересовать новости: