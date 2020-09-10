Как считает следствие, мужчина изнасиловал потерпевшую, а на утро доставил ее домой.

В Казани 32-летний водитель эвакуатора спас школьницу от нападения бродячих собак. После этого он прикинулся гаишником, чтобы войти в доверие к 13-летней девочке, а затем отвез ее в поселок и изнасиловал.

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на юриста Игоря Шолохова, сотрудничающего с правозащитной организацией «Зона права».

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Инцидент произошел вечером 29 августа. Насильник, на котором была надета спецовка с надписью «ОГИБДД», хотя он сам работает в ГБУ «Безопасность дорожного движения», отвез девочку в поселок Мирный под Казанью.

Как считает следствие, мужчина изнасиловал потерпевшую, а на утро доставил ее домой. Там школьница рассказала о произошедшем родителям. В настоящее время эвакуаторщик арестован на два месяца по решению Приволжского суда Казани.

Мужчина обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста») УК РФ, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. При этом на иждивении водителя находятся двое малолетних детей.

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Автор: УНИАН