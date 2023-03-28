У всех них наблюдались признаки эпилептического припадка.

На учебной базе Военной академии связи имени Буденного в городе Сертолово под Санкт-Петербургом загадочно погибли трое курсантов. Перед смертью у них пошла пена изо рта.

Такой информацией поделился Telegram-канал Baza. Погибли военные Михаил Д., Азамат Г. и Кантемир М. Их фамилии открыто не разглашаются. Все они проходили службу по контракту.

Перед смертью курсанты были в увольнительной, но вернулись на построение вечером 26 марта. Они легли спать, а около 7 утра состояние военных резко ухудшилось.

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У всех троих пошла пена изо рта и наблюдались признаки эпилептического припадка. Ни одного из них спасти не удалось. Сейчас идет официальное расследование гибели курсантов. Причины смерти на текущий момент неизвестны.

Гибель оккупантов в России

На прошлой неделе в РФ избили рашиста-"добровольца", который вернулся с войны. В этом участвовали и члены правоохранительных органов. Оккупант умер через две недели от полученных травм.

В середине марта в поселке Кикнур был убит 25-летний рашист Даниил Разумов. Он вступил в конфликт с преступниками, которые привязали солдата к машине и катали по дороге, содрав всю кожу со спины.

А в конце прошлого года мобилизованный в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил своего командира.

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