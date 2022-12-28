В Челябинской области России пьяный "мобик" до смерти избил своего командира.
Как сообщает "Медуза", инцидент произошел 23 декабря. В тот день мобилизованный старший сержант в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш напал на капитана.
По данным издания, оба военнослужащих были мобилизованными. От полученных травм командир скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье о "насильственных действиях в отношении начальника, совершенных в период мобилизации". Старшему сержанту грозит от 5 до 15 лет заключения. Магнитогорский гарнизонный военный суд увзял подозреваемого под стражу на два месяца.
"Мобилизация" в России
21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России что побудило сотни тысяч мужчин покинуть страну. По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.
Как сообщал УНИАН, мобилизованные россияне живут в ужасных условиях - печей нет, койки сломаны и воняет мочой.
Впрочем, российские власти "поддерживают" семьи мобилизованных. В ноябре сообщалось, что в Якутии (РФ) семьям "мобиков" подарили туши оленей. Таким способом местное предприятие "поддержало" родных "пушечного мяса".
Со временем власти Курской области Российской Федерация подарила матерям погибших на войне в Украине оккупантов полотенца и торт.