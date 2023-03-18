Оккупанта избили, привязали веревкой к машине, после чего катали по поселку, содрав спину до костей и изуродовав ему голову.

В Кировской области (РФ) был убит 25-летний оккупант Даниил Разумов, которого ВСУ не успели "зажмурить" на войне в Украине.

Пропагандисты сообщают, что Разумов взял отпуск и приехал домой в поселок Кикнур. Там захватчик вступил в конфликт с другими бандитами.

Оккупанта избили, привязали веревкой к машине, после чего катали по поселку, содрав спину до костей и изуродовав ему голову.

Видео дня

После нескольких дней военный преступник скончался в больнице.

Под арест попал только один из нападавших. Местные жители утверждают, что банда регулярно насиловала, грабила и избивала людей в Кикнуре, но правоохранительные органы закрывали на это глаза.

У оккупанта осталась жена и двое детей от предыдущего брака.

Потери России в Украине – последние новости

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 164 200 оккупантов, + 880 тел – за 17 марта. Ежедневно РФ теряет до 1500 солдат во время наступлений.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава противника и 1 позицию развертывания его средства ПВО.

Накануне ССО показали кадры ликвидации целой роты "вагнеровцев" на Бахмутском направлении.

А вот тактическая группа "Адам" сняла целый триллер: бойцы ловко забросили гранату в окоп к прятавшемуся между тел убитых товарищей наемнику – тому пришлось себя добивать.

Вас также могут заинтересовать новости: