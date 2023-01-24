Владимир Липаев считает, что Таллин готовится воевать.

В России объяснили суть разгоревшегося дипломатического скандала с Эстонией. Оказывается, причина недовольства Москвы – поставки оружия, которое способно "держать Санкт-Петербург под прицелом".

По словам посла РФ в Эстонии Владимира Липаева, Запад намерен поставит Таллину современное оружие, чтобы создать систему противоракетной обороны.

"Сюда (в Эстонию - УНИАН) планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?" – заявил российский дипломат.

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Кроме того, он обвинил власти Эстонии в пещерной русофобии и эстонизации местного населения "иезуитскими" методами.

Дипломатический скандал РФ и Эстонии - что известно

Власти РФ решили снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах, из-за чего посол Эстонии в РФ Маргус Лайдре покинет Москву до 7 февраля 2023 года. В свою очередь глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что российский посол должен покинуть страну до этого срока.

Кроме того, эстонский дипломат выступил за соблюдение странами ЕС принципа паритетности в дипотношениях с Россией, что предусматривает одинаковое количество дипломатов в обеих странах.

В знак солидарности с Эстонией на понижение дипломатических отношений с Москвой пошла и Латвия.

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