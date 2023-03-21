Россиянин вернулся из Украины и ушел с женой в ночной клуб. Эти развлечения закончились фатально.

В ночном клубе РФ жестоко избили "добровольца", вернувшегося с войны в Украине. Полиция за оккупанта не вступилась, а наоборот присоединилась к насилию. Россиянин умер через две недели.

Как сообщает Телеграм-канал "База", жертвой стал предприниматель Алексей Лымарь из Гатчины. Прежде чем стать оккупантом россиянин занимался перевозками. В сентябре 2022 года мужчина бросил бизнес, уехал в "ЛНР" и стал пехотинцем. В январе Лимар заболел и вернулся домой. 22 февраля мужчина вместе со всей семьей отмечал день рождения мамы. Под вечер оккупант вместе с женой пошли к друзьям, а затем попали в ночной клуб.

"Охрана заведения не пустила Лимаря в клуб - возник скандал, а потом и драка. По словам родных, Алексея били пять человек. Как считают близкие, это были люди из числа охранников, причем в руках одного из них была табуретка. В клуб приехали сотрудники Росгвардии и полицейские. По версии Марины, один из них зашел внутрь, а когда вышел, то заявил, что камер в заведении нет. Лимар начал ругаться и снова получил - на этот раз от полиции. Судя по видео, Лимаря задерживали несколько правоохранителей. Один из них тактично ударил добровольца электрошокером в ногу", - передает канал.

Видео дня

Как пишет "База", Лимаря задержали, оформили протокол за хулиганство, а потом отпустили домой. Избитый оккупант поехал в больницу, медики диагностировали у него переломы лица, лобной кости, челюсти, контузию, ретроградную амнезию и разрыв пищевода. "Добровольца" госпитализировали, однако в течение двух недель его состояние резко ухудшилось — дважды его переводили в реанимацию, а потом он впал в кому и умер.

Дело о гибели Лимаря не возбудили. В полиции заявили, что установили человека, который избивал оккупанта, и ждали уточнения из больницы о степени тяжести вреда здоровью. пока ждали, мужчина умер. Материалы проверки передали в Следственный комитет. У оккупанта остались двое сыновей - 3 и 14 лет.

Как в РФ "почитают" оккупантов

Для россиян оккупанты - не герои. Часто появляются новости о том, что оккупантов жестко задерживают, отказывают в помощи и избивают. Однако в СМИ появляются истории о том, как родственники российских оккупантов не могут поделить деньги за них.

Кроме того, некоторые россияне за своих мобилизованных получили "ценные подарки" вместо денег. Так, в Подмосковье семьям мобилизованных раздали по 10 кг картофеля и моркови, в Якутии – туши оленей, в Курской области матерям погибших "мобиков" выдали полотенца и торт, а в Республике Тыва семью оккупанта поддержали дровами.

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