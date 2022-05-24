Гудков объяснил, в чем заключается план российского диктатора.

Соратник Путина, секретарь российского Совбеза Николай Патрушев своим обещаниями "выполнить цели, поставленные Путиным" в Украине, пытается "подтереть синяки и ушибы" после визита в бункер к диктатору.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Геннадий Гудков в эфире 24 канала.

Подобную риторику кремлевского режима Гудков объясняет отсутствием достижений у российской армии на сегодня.

"Конечно, Украине тяжело, а российская армия сохраняет преимущество в технике и силе, идет уничтожение инфраструктуры Украины. Но сейчас вполне понятен тактический план Путина. И Патрушев играет в этом отношении одну из решающих ролей", - сказал Гудков.

Этот план, по словам оппозиционера, заключается в захвате "хоть чего-нибудь", по позволит Путину "торговаться" и попытаться удержать оккупированные территории. И как следствие - объявить, что "они всех победили".

Гудков предполагает, что сейчас оккупанты попытаются сосредоточить усилия на захвате южных и юго-восточных территорий Украины.

"Вот таков их план. Они понимают, что не дойдут до Одессы, не дойдут до Молдовы, до Приднестровья, не способны захватить Киев и не справятся с Харьковом. Это все они понимают, особенно то, что окончание войны - не за Россией", - сказал он.

В последнее время в СМИ циркулируют слухи об ухудшении здоровья президента страны-агрессора Владимира Путина. В связи с чем возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.