Он уверен, что репарации должны требовать не Украина, а Россия, "ДНР" и "ЛНР".

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не ограничивает себя сроками в войне против Украины.

Таким заявлением он отличился в интервью газете "Аргументы и факты".

"Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме", - цинично говорит Патрушев, которого называют возможным преемником Путина.

Секретарь Совбеза РФ выразил уверенность, что все цели по Украине, поставленные президентом страны-агрессора, будут достигнуты.

Отличился Патрушев еще одним наглым заявлением: говорит, что РФ воюет "из чувства сострадания".

Также он уверен, что репарации должны требовать не Украина, а Россия, "ДНР" и "ЛНР".

"ДНР" и "ЛНР" должны требовать от них возмещение всего материального ущерба за восемь лет агрессии", - заявляет представитель страны, нагло развязавшей войну в Украине еще в 2014 году.

В последнее время в СМИ циркулируют слухи об ухудшении здоровья президента страны-агрессора Владимира Путина. В связи с чем возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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