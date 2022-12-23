Кирилл продал душу дьяволу, заявил экс-сотрудник КГБ Жирнов.

Российский патриарх Кирилл - богатейший олигарх. Еще в 90-х годах он зарабатывал на импорте табачных и алкогольных изделий, за что его прозвали "табачный митрополит". Кроме того, Кирилл был агентом КГБ и ФСБ.

Подробности в программе "Аргумент" рассказал бывший разведчик РФ и офицер КГБ Сергей Жирнов, отметив, что у Кирилла денег немерено, но это и не странно, денег немерено у всех "священнослужителей" РПЦ.

"Если даже Кирилл и не был большим бандитом, то он совершенно явно крупный капиталист, причем олигарх в прямом смысле этого слова. Он продал душу дьяволу, потому что его церковь наживается на людях, занимается разными рода коммерческими мероприятиями, в том числе она получала всякие поблажки, ее освобождали от таможенных налогов каких-то там, сборов, - отметил Жирнов, - Его называли "табачный" митрополит, когда он еще был митрополитом. Торговали водкой, алкоголем, табаком. Денег у него немерено, но это понятно, у них у всех в русской православной церкви денег немерено".

Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов также вспомнил, как Кирилл в начале 70-х поехал представлять РПЦ МП в Женеву во Всемирный совет церквей, и пробыл там аж два года:

"Никакой священник, который являлся идеологическим врагом, не мог поехать в заграничную долгосрочную командировку в Женеву, если он не был нашим агентом или даже оперативным сотрудником".

Жирнов уверен, что Все епархии РПЦ за рубежом - это резидентуры.

Патриарх Кирилл - о войне в Украине

Напомним, глава РПЦ, патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) за 10 месяцев розвязанной Россией войны против Украины не раз отметился лживыми и скандальными заявлениями.

Среди прочего, он заявлял, что "Россия ни с кем не хочет воевать" и что "РФ никогда ни на кого не нападала".

Также Кирилл говорил, что гибель на войне в Украине "смоет" с россиян все грехи и что российские солдаты, которые "выполняют свой долг", а затем гибнут в боях с ВСУ, "приносят себя в жертву ради других".