По данным Соловья, окончательная дата хирургического вмешательства пока не установлена.

В РФ завершается предварительная часть по подготовке информационного пространства на время отсутствия диктатора Путина, которому, по данным СМИ, предстоит хирургическое вмешательство.

Об этом пишет у себя в Телеграм-канале политолог Валерий Соловей.

"Подготовлены свежие "консервы" с короткими выступлениями президента, видео участия Путина в совещаниях, реакция на запланированные события, одобрение ротаций, подписи указов, одобрение и порицание различных процессов и деятелей. По оценкам организаторов "прикрытия", заготовок должно хватить как минимум на десять дней. Несмотря на то, что врачи прогнозируют восстановление до состояния, когда можно будет показать полутруп публике от двух до пяти дней, организаторы решили перестраховаться", - пишет он.

По данным Соловья, в случае необходимости передвижение Путина будет имитировать один из его дублеров, подготовлена возможность его "прохода" перед публикой. Он также утверждает, что дата операции не назначена, однако известно время - между 1:00 и 2:00.

"Дата варьируется в целях безопасности, но следует понимать, что врачи настаивают на скорейшем проведении. Среди медиков исключительно российские специалисты, все прошли многоуровневую проверку", - сообщил политолог.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Путин, по данным СМИ, будет вынужден лечь "под нож" в ближайшее время. В случае длительного восстановления, власть на какое-то время перейдет к Николаю Патрушеву, секретарю Совбеза.