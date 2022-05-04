Слухи об онкологии у президента РФ ходят уже давно, вскоре, по данным СМИ, ему должны сделать операцию.

Смерть президента РФ Путина на операционном столе может быть "самым безобидным сценарием" для прекращения войны и смены власти в Кремле. Слухи о том, что диктатор болен раком, появляются уже много лет. Уже в скором времени, по версии СМИ, Путину якобы придется срочно "лечь под нож".

О вероятной смерти президента РФ в интервью каналу "Украина 24" сказал российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский.

Публицист отметил, что уже 10 лет он слышит о возможной онкологии у Путина. По словам Пионтковского, сейчас диктатор действительно плохо выглядит, он постоянно держится за стол, странно себя ведет и кажется "затравленным старичком".

На фоне слухов о том, что Путину вскоре придется лечь "под нож", считает журналист, его смерть во время операции была бы "самым безобидным сценарием". Тогда бы ситуация в РФ смогла бы измениться.

"Смерть на операционном столе для многих рассматривается как самый невинный сценарий. Это легче, чем устраивать какой-то военный переворот, врываться в бункер с автоматами", – указал Пионтковский.

Если бы Путин умер, то в РФ смогли бы организовать смену власти. Российские миллиардеры пытались бы исправить ситуацию и закончить войну.

"Я два сценария вижу поведения системы. Один такой, назовем его, двадцатый съезд. Вскоре после того, как Путин скончается на операционном столе, нам объявят, что вот преступная группа Патрушева-Путина интригами захватила руководство в партии "Единая Россия" и государство. И нанесла громадный невосполнимый ущерб традиционной братской дружбе украинского и русского народов", - рассказал публицист.

Все должно решиться 9 мая, считает Пионтковский. По словам журналиста, в РФ должны быть приняты необратимые решения. Кремль должен провести "двадцатый съезд" или же заключать новый Брестский мирный договор.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Путин, по данным СМИ, будет вынужден лечь "под нож" в ближайшее время. В случае длительного восстановления, власть на какое-то время перейдет к Николаю Патрушеву, секретарю Совбеза.

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