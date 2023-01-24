При этом он сравнил ее с Patriot, которые получит Украина.

Российский диктатор Владимир Путин неожиданно похвалил ПВО России, несмотря на регулярную "бавовну" не только в приграничных регионах, а даже в тыловых аэродромах.

Как пишет пропагандистский ТАСС, во время встречи с губернатором Белгородской области Путин назвал российскую ПВО "одной из лучших в мире".

"Боевые действия показывают, что ПВО России — одна из лучших в мире", - заявил Путин.

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Кроме того, диктатор отметил, что Россия якобы производит более чем в три раза больше ракет ПВО, аналогичных Patriot.

Интересно, что во время встречи губернатор Белгородской области заявил, что с начала обстрелов ВСУ в регионе якобы погибли 25 жителей, 96 ранены. Это лучше характеризует расхваленную российскую ПВО.

Российская ПВО: главные новости

По России покатилась волна загадочной "бавовны". Взрывы происходили не только в приграничных областях и анексованому Крыму, но и в глубоком тылу. После этого Россия начала усиливать ПВО. В частности, в ночь на понедельник, 2 января, в российском Воронеже раздались взрывы. В Воронеже находится российский военный аэродром "Балтимор", на котором базируются бомбардировщики Су-34.

В тот же день стало известно, что Климовская РЭС Брянской области подверглась ударам, в результате обесточен соседний поселок.

Недавно губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев заявил, что вечером 3 января в регионе сработала система противовоздушной обороны. Военные сбили воздушный шарик.

Впоследствии в одном из районов Москвы усилили противовоздушную оборону, развернув дивизион ПВО С-400. Установки ПВО появились на основных административных зданиях российской столицы.

Политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман убежден, что в установке средств ПВО на крышах административных зданий Москвы и возле резиденции Путина не связана с тем, что в Кремле боятся атак со строны Украины. Так Кремль пытается оградить себя от последствий начинающейся в РФ гражданской войны.

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