Компания Репика привезла в Россию почти две сотни топовых вин Бургундии, Бордо и Пьемонта в обход санкций.

Кремль продолжает закупать сотни бутылок алкоголя ценой в десятки тысяч долларов в обход европейских санкций.

Как говорится в расследовании The Insider, занимается этим Алексей Репик, друг дочери российского диктатора Екатерины Тихоновой.

Закупки редчайших вин с заоблачной стоимостью производили через компанию из орбиты Репика, которая ранее возила продукты из Японии (от маринованного имбиря и соевых соусов до миостимуляторов для мышц).

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"В конце прошлого года малоизвестная компания "Рятико", принадлежащая владельцу фармацевтического гиганта "Р-Фарм" Репику, завезла в Россию одни из самых дорогих вин мира. Почти две сотни наименований редчайших вин (суммарно 800 бутылок) попали в Россию в обход санкций Евросоюза. Только закупочные цены десятков вин превышают миллион рублей за бутылку. И дело не только в заоблачных ценах, но и в том, что достать эти вина не так просто", – пишут журналисты.

С 23 ноября "Рятико" привезла в Россию почти две сотни топовых вин Бургундии, Бордо и Пьемонта, в том числе – винтажные вина XX века и вина из пяти бордосских замков, получивших наивысший статус в классификации 1855 года.

"Если оценивать импорт "Рятико" по данным о средних ценах в мире агрегатора WineSearcher, то только за ноябрь и декабрь 2022 года компания ввезла в Россию вин на 3,902 млн евро, или на 283,33 млн руб. по актуальному курсу. Если купленные бутылки были приобретены в хорошем состоянии, а продавец имел гарантию их происхождения, эта цена могла быть значительно выше. Речь идет именно о цене закупки, не учитывающей стоимость доставки и ставку налогов и акцизов", – говорится в материале.

The Insider предполагает, что причины, по которым малоизвестная компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей смогла найти миллионы на закупку элитного алкоголя и получить доступ к этому непростому рынку, стоит искать в личности Репика.

"Р-Фарм" Репика является крупнейшим фармацевтическим производителем России, состояние бизнесмена оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Кроме того, у него есть очевидные связи с семьей российского диктатора Путина. Ранее "Важные Истории" и Der Spiegel установили, что офшорной компании Репика принадлежит бизнес-джет Bombardier Global 5000, которым пользовалась младшая дочь Путина Екатерина Тихонова. А сам бизнесмен, вероятно, является ее другом.

"Давняя подруга Тихоновой и ее заместительница в фонде "Иннопрактика" Наталья Попова замужем за Кириллом Дмитриевым, который возглавляет Российский фонд прямых инвестиций. С одной стороны, Дмитриев поддерживает тесные отношения с Тихоновой и был гостем на ее свадьбе с Кириллом Шамаловым. С другой стороны, возглавляемый им государственный фонд щедро инвестирует в бизнес Репика", – отмечают журналисты.

Закупленные вина стоимостью в миллионы рублей за бутылку в России можно найти в ресторанах, принадлежащих Алексею Репику и Ивану Сибиреву (был гендиректором "Стройтранснефтегаза", одного из крупнейших подрядчиков "Газпрома").

Подавляющее большинство поставок импортного алкоголя в Россию шли через Балтию. Журналисты утверждают, что закупить его без помощи европейских компаний, которые поспособствовали в обходе санкций, не вышло бы.

"Конкретно "Рятико" применило креативную схему: 22 партии наиболее дорогих вин завезены в качестве образцов для сертификации. Размер таких партий значительно превышает прописанный для таких случаев норматив "не более 2,5 литров каждого наименования", – говорится в материале.

"Алкогольные" санкции против РФ

После того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины, США ввели санкции против РФ, запретив отгрузку всего спиртного в эту страну. Полное эмбарго ввела и Австралия. Евросоюз тем временем ограничился запретом на поставки алкоголя дороже 300 евро за бутылку.

Европейская мера стала лишь символическим ограничением, поскольку доля подобных вин составляла менее 1% от общего числа отгрузок в Россию, и должна была ударить только по способности олигархов наслаждаться топовыми винами Бургундии, Бордо и Пьемонта.

На фоне введенных ограничений расцвел теневой импорт, однако даже в этих условиях ситуация с крепким алкоголем значительно ухудшилась. Только за первые полгода 2022 года ввоз в Россию всех крепких напитков из-за рубежа сократился почти на 35% (виски – на 70% по сравнению с 2021 годом, французский коньяк и импортное пиво – упал на 60%, импорт шампанского остановился полностью). Закупочные цены на импортное спиртное с февраля выросли на 27–40%, а по части позиций – на 70%.

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