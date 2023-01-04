Маленький объект якобы свободно двигался по ветру, поэтому его решили ликвидировать.

Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев заявил, что вечером 3 января в регионе сработала система противовоздушной обороны. Военные сбили воздушный шарик.

В Telegram чиновник пояснил, что воздушный объект зафиксировали примерно в 22:00 по местному времени в семи километрах от поселка Султан-Салы в Мясниковском районе области.

"На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации", – написал Голубев.

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Губернатор добавил, что необходимо "сохранять спокойствие".

"Хлопки" в России

В ночь на понедельник, 2 января, в российском Воронеже раздались взрывы. В Воронеже находится российский военный аэродром "Балтимор", на котором базируются бомбардировщики Су-34. По данным некоторых Telegram-каналов, ночью там звучала воздушная тревога.

В тот же день стало известно, что Климовская РЭС Брянской области подверглась ударам, в результате обесточен соседний поселок.

В новогоднюю ночь на Донетчине было уничтожено около 400 российских оккупантов еще около 300 - ранены. Удар был нанесен по скоплению мобилизованных во временно оккупированной Макеевке.

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