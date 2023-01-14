Комплекс машин с радиолокационной станцией в активном положении пометили между Лосиным островом и Сокольниками.

В одном из районов Москвы усилили противовоздушную оборону, развернув дивизион ПВО С-400.

Как сообщает Telegram-канал ЧТД, комплекс машин с радиолокационной станцией в активном положении заметили между Лосиным островом и Сокольниками. Кроме того, множество комплексов ПВО дислоцированы по всему Подмосковью. Комплексы С-400 в Москве появились недавно.

"Эти машины могут или прикрывать расположен в подмосковном Щелково военный аэродром "Чкаловский", или просто участвовать в учениях, отметил бывший служащий войск противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

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Российская ПВО: главные новости

Россия начала усиливать ПВО после взрывов в тыловых города. В частности, в ночь на понедельник, 2 января, в российском Воронеже раздались взрывы. В Воронеже находится российский военный аэродром "Балтимор", на котором базируются бомбардировщики Су-34.

В тот же день стало известно, что Климовская РЭС Брянской области подверглась ударам, в результате обесточен соседний поселок.

Недавно губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев заявил, что вечером 3 января в регионе сработала система противовоздушной обороны. Военные сбили воздушный шарик.

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