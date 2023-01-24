Политтехнолог считает, что этими средствами власти РФ защищают не Москву, а самих себя.

Политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман убежден, что установка средств ПВО на крышах административных зданий Москвы и возле резиденции Путина не связана с тем, что в Кремле боятся атак со строны Украины. Так Кремль пытается защитить себя от последствий начинающейся в РФ гражданской войны.

В эфире телеканала FREEДОМ Шейтельман подчеркнул, что это также не способ напугать население перед грядущей волной мобилизации, поскольку мобилизуют в основном население не Москвы, а других регионов.

"Я как раз не думаю, что это специально, чтобы кого-то в чем-то убедить. Мне кажется, владея всем телевидением в стране, ты можешь более простыми методами заставить во что-нибудь поверить, чем в далекой Москве на крышу ставить средства ПВО. Когда мы говорим о мобилизации грядущей и проходящей прямо сейчас, мобилизуются-то люди не в Москве, а в Петропавловске-Камчатском, мобилизуются люди в Улан-Удэ, и для них эта Москва... Знаете, мы с вами смотрим по телевизору, что поднимают на крыши эти средства ПВО, и мы начинаем сомневаться, это правда, неправда. Мы начинаем пытаться это подтвердить", – отметил он.

Политтехнолог считает, что в Улан-Удэ тоже в это не верят. Кроме того, люди там "эту Москву никогда не видели в глаза".

"Они не знают, что это за здание, что это за город, они там никогда не были, даже близко к ней небыли. Поэтому для них это все очень далекая история. Это все равно, что им сказали бы, что в Вашингтоне что-то происходит. Они не знают, где эта Москва находится. Поэтому нет, я не верю, что это "показать кому-то", это было бы слишком сложно и малоэффективно. Я думаю, что это реально средство защиты. Вопрос – от кого они собираются защищаться? Я не уверен, что они собираются защищаться от украинской армии, учитывая, что вокруг Москвы есть пояс противоракетной обороны, построенный еще в советское время, – большой и уникальный достаточно", – продолжил он.

Эксперт объяснил, что из-за этой системы атак снаружи "они не должны бояться".

"И заметьте, они защищают собственные административные здания, они не военные заводы защищают, не нефтебазы, где реально есть (угроза – ред.), не базы для мобилизованных, а административные здания. Поэтому боятся они революции, они боятся переворота в стране военного. Они боятся, что стрелять по ним начнут изнутри Москвы, что какой-нибудь условный ЧВК "Вагнер" начнет воевать с Министерством обороны. Это защита от того, что беспилотниками будет пулять ЧВК "Вагнер" с Садового кольца или из Химок", – подчеркнул Шейтельман.

Кроме того, эксперт прокоментировал установку комплекса "Панцирь" на Валдае, неподалеку от резиденции российского диктатора Владимира Путина. По его словам, это защита от внутренних угроз.

"Произошел некий переворот внутри Кремля, внутри системы, как минимум. Когда они назначили Герасимова командующим войсками в Украине, это означает, что государственники в лице Министерства обороны и каких-то их союзников взяли верх над неофициальными структурами, которым была дана огромная власть. До сих пор войной в Украине командовали какие-то люди из неофициальных структур. Кто такой Пригожин? Он же тоже чей-то. Вот Пригожин и кто-то командовали этой войной. С сентября месяца примерно это происходило. Дальше военные взяли верх, это произошло где-то две недели назад, когда снова был назначен Герасимов. Вот это начало гражданской войны, гражданского противостояния, пока еще не горячего. Пока это холодная гражданская война, но она идет. Помните, как "вагнеровцы" посылали этого Герасимова? Сейчас это перешло в более широкую стадию, эти "вагнеровцы" – не обязательно прямо ЧВК "Вагнер", но сторонники – могут начать эту войну против сторонников Путина. Да, так бывает", – добавил он.

Политтехнолог убежден, что этими средствами власти РФ защищают не Москву, а самих себя.

"Если он (Путин – ред.) боялся именно удара по Москве, то почему ему защищать именно административные здания? Москва очень большая, второй по величине город в Европе. Защищать что? Именно эти здания? Там много чего надо защищать, тогда надо на каждый дом ставить или в каждом районе средства ПВО. Им бы так ПВО не хватило. Они защищают конкретно сами себя. Не Москву, а себя, государственные структуры определенные, связанные с определенными людьми. Минобороны, резиденция Путина – это все одна некая банда, которая выставила у себя "охранников". Не Москву они защищают", – резюмировал Шейтельман.

Ситуация в РФ: последние новости

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник считает, что между башнями Кремля продолжается серьезное противостояние, и его развязка неизбежна. Вопрос только в том, кто и когда нанесет окончательный смертельный удар.

В то же время, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь заявил, что за войну России против Украины будут отвечать все россияне – и морально, и финансово. И длиться это будет десятилетиями. Кроме того, в России уже начали бояться, что Украина может нанести удары на более дальние расстояния.

При этом российский правозащитник Марк Фейгин говорит, что в Кремле всерьез рассматривают эскалацию войны с Украиной, которая может произойти в виде ракетной атаки по Банковой, Верховной Раде и штабу ВСУ. Но понимая, что это может обернуться ответным ударом, Путин оперативно устанавливает комплексы "Панцирь-С1" на крышах московских зданий.

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