О пострадавших не сообщается.

В воскресенье, 30 июля, под Таганрогом упал неизвестный беспилотный летательный аппарат, на месте падения начался пожар.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Инцидент произошел в хуторе Дарагановка, после этого у местных жителей пропал свет. Сообщается, что они слышали взрыв, после чего начался масштабный пожар. На одном из видео люди жалуются, что вынуждены тушить его самостоятельно.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил падение БПЛА в хуторе Дарагановка Неклиновского района. "В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано. Принадлежность БПЛА устанавливается", - написал он.

Тем временем российские провоенные Telegram-каналы пишут, что упасть мог российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост-РУ" или "Орион".

Взрывы в Таганроге: последние новости

Напомним, 27 июля в центре Таганрога произошел громкий взрыв. Российские власти заявили, что возле одного из кафе взорвалась ракета. Позже Минобороны РФ обвинило Украину в атаке с помощью переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Вскоре появилось видео работы ПВО в Ростовской области. Оккупанты сказали, что Украина якобы предприняла повторную попытку атаки.

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