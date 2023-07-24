Взрыв спровоцировал кустарный беспилотник, выяснили журналисты.

В РФ произошел еще один взрывной инцидент, связанный с дронами, - в воскресенье, 23 июля, в районе села Тюшево Рязанской области на проселочной дороге КамАЗ наехал на беспилотник, и прогремел взрыв.

В результате взрыва задние колеса грузовика были повреждены, сообщает Telegram-канал Baza. По сведениям канала, за рулем был 62-летний Александр. Недалеко от места взрыва мужчина примерно в 20 метрах от КамАЗа он увидел еще два дрона.

"По предварительным данным, это были квадрокоптеры, которые были изготовлены кустарным способом. Полиция ищет причастных к запуску", - отмечается в сообщении.

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СМИ писали, что в Рязанской области 20 июля аэродром атаковали кустарные квадрокоптеры.

Утром 24 числа стало известно, что Москва была атакована беспилотниками - в столице РФ звучали выстрелы и взрывы. Позже появилась информация, что одна из железных "птичек" упала недалеко от Фрунзенской набережной, на которой расположено здание российского Минобороны.

По сведениям очевидцев, в результате атаки дронами в Москве на Комсомольском проспекте разбиты витрины, повреждено много окон в домах, а также повреждения получила крыша одной постройки. Местные власти утверждают, что никто не пострадал.

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