Один из москвичей сначала подумал, что был гром, и пошел на балкон.

Москва, взрывы в которой прозвучали в понедельник утром, 24 июля, остается в центре внимания. Уже стали известны новые детали атаки дронами по столице РФ.

Очевидцы рассказали РБК, что видели на Комсомольском проспекте после удара беспилотниками. По словам одного из очевидцев, после удара дронами были разбиты витрины, повреждена крыша, есть много поврежденных окон.

"Громкий звук, первая мысль - что это гром. Выхожу на балкон, смотрю - и поднимается сизый дым. Такой дым - очень своеобразный. Он не грибом поднимался, а столбом - вверху такое шарообразное было, а внизу - такая ножка…, и ветер сносил его… на парк Горького… приехал сюда на велосипеде - здесь вот все оцеплено, обгоревшее дерево стоит, разбитая крыша, и вон там все витрины… вибиты", - поделился мужчина.

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Еще один очевидец поделился, что не спал и в 3:40 услышал громкий взрыв. "…Моя семья проснулась, стали спрашивать: "Что, как". Вышел на улицу, ничего видно не было, все перекрыто, проезд перекрыт, здесь всякие машины спецслужб - скорой помощи, пожарные", - добавил житель города.

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Рано утром стало известно, что беспилотники атаковали Москву, в столице РФ звучали взрывы. Позже мэр Сергей Собянин утверждал, что около 4:00 были зафиксированы "удары беспилотников по двум нежилым зданиям", никто не пострадал, и нет серьезных разрушений.

Потом появились сведения, что один из дронов упал в районе Комсомольского проспекта, 17. Стоит отметить, что недалеко от этого места - на Фрунзенской набережной, находится здание Минобороны РФ. СМИ писали, что удар дронами по Москве является операцией Главного управления разведки Минобороны Украины.

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