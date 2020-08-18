В российском Курске женщина "воскресла" в морге

Пациентка поступила в больницу с болями в животе. После операции потребовалась реанимация, которая не дала результатов.

В российском Курске женщина очнулась в морге после операции. Накануне ей медики констатировали смерть.

О том, что пациентка "воскресла" стало известно на следующее утро. Областной комитет здравоохранения разбирается в ситуации, сообщила администрация Курской области в Telegram-канале.

В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что женщина, госпитализированная в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда ее отправили после того, как констатировали смерть в районной больнице, — говорится в сообщении.

Сейчас пациентка под наблюдением медиков в Курской областной клинической больнице. Подобные случаи недопустимы, отметила первый заместитель председателя областного комитета здравоохранения Ирина Забелина.

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Но чтобы делать выводы, нужно получить заключения экспертов. Для проверки мы привлекаем компетентных специалистов, в их мнении не сомневаемся, — заявила она.

Пенсионерку доставили в больницу с болями в животе. Там у нее заподозрили непроходимость кишечника, а во время операции увидели злокачественную опухоль и метастазы. После операции потребовалась реанимация, которая не дала результатов. Пациентке констатировали смерть, и отправили в морг. Живой женщину увидел сотрудник больницы.

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Автор: Наталия Печиборщ