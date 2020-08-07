Россиянин перестарался с "утехами" и сломал старой любовнице шею

По факту возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В российском Санкт-Петербурге 38-летнего мужчину задержали по факту убийства его 55-летней любовницы, умершей вследствие нанесенных травм во время секса.

Об этом сообщает местный сайт 78.ru.

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Полиция установила, что вероятный убийца работает в одной из городских фирм, а квартиру, где произошел инцидент, он снимал.

Экспертиза подтвердила, что задержанный занимался с погибшей жестким сексом, в ходе которого смертельно повредил женщине шею и грудную клетку.

По информации СМИ, зрелой любовницей оказалась актриса второго плана: она числилась в группах по подбору актеров кино и участвовала в съемках эпизодов.

По факту возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщал УНИАН, в Омске (Россия) россиянин напал на двух малолетних школьниц в подъезде жилого дома.

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