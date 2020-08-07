Россиянин перестарался с "утехами" и сломал старой любовнице шею
В российском Санкт-Петербурге 38-летнего мужчину задержали по факту убийства его 55-летней любовницы, умершей вследствие нанесенных травм во время секса.
Об этом сообщает местный сайт 78.ru.
Читайте такжеРоссияне выкинули с балкона друга, узнал в его неизлечимой болезни
Полиция установила, что вероятный убийца работает в одной из городских фирм, а квартиру, где произошел инцидент, он снимал.
Экспертиза подтвердила, что задержанный занимался с погибшей жестким сексом, в ходе которого смертельно повредил женщине шею и грудную клетку.
По информации СМИ, зрелой любовницей оказалась актриса второго плана: она числилась в группах по подбору актеров кино и участвовала в съемках эпизодов.
По факту возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как сообщал УНИАН, в Омске (Россия) россиянин напал на двух малолетних школьниц в подъезде жилого дома.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram