В России мужчина расчленил молодую жену и выбросил ее останки около подъезда
В Санкт-Петербурге мужчина расчленил жену и выбросил её останки около подъезда за то, что она хотела развестись.
Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
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Как сообщается, накануне трагедии у Николая и Любови Тихоновых была годовщина свадьбы — два года вместе. Муж хотел наладить отношения с женой, пригласил её в ресторан.
"А в соцсетях угрожал смертью, если она с ним не помирится... Николай заранее готовился к убийству и за несколько дней до него привёз топор с дачи", - сообщает LIFE SHOT со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что тело девушки нашли без рук, ног и головы. Ей было 23 года. У Тихоновых остался общий ребёнок. Ему нет ещё и двух лет.
Также сообщается, что мужчина сознался в убийстве жены.
"Прямо сейчас он находится на допросе у следователей... Он раскаивается в том, что сделал. Говорит, ревновал жену", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в сети появились фрагменты переписки между российским историком Олегом Соколовым и аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой он обвиняется.
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