Такую идею они озвучивают уже не впервые.

В Общественной палате Саратовской области предложили сбрасывать на позиции украинской армии бездомных собак.

Такое заявление сделал председатель Общественной палаты области Борис Шинчук, комментируя взрывы на российских аэродромах в понедельник, 5 декабря. Он отметил, что сначала надо "подремонтировать самолеты".

"И кроме ракет отправить в Украину бродячих собак. Нужно сбросить бродячих собак на позиции украинских националистов! Во-первых, собаки чужих не любят, во-вторых, решим вопрос с бродячими собаками, в-третьих, удовлетворим претензии зоозащитников - не убивать животных, в-четвертых бродячих собак и ракет в России для Украины достаточно!" - написал он в своем Telegram-канале.

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Ранее с аналогичным предложением выступил депутат из Орловской области Виктор Макаров. Он предложил воспитать бездомных собак "для подрыва танков".

Взрывы на российских аэродромах

Как сообщал УНИАН, 5 декабря на российском аэродроме Энгельс в Саратовской области прогремели взрывы. Также ночью слышали взрывы на аэродроме в Рязанской области.

Известно, что на этих аэродромах базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, которые используются для массированных обстрелов Украины.

Позже в Министерстве обороны РФ заявили, что взрывы произошли вследствие того, что Украина якобы запустила по ним "беспилотные летательные аппараты советского производства".

А в ночь на 6 декабря неизвестный беспилотник атаковал аэродром в Курске, там загорелся нефтенакопитель.

В Офисе президента Украины отметили, что российские власти должны знать, что "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других государств, то неизвестные летательные объекты когда-то вернутся в места вылета".

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