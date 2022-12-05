Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, а отдавали предпочтение придворным астрологам, отметили в Офисе президента.

Власть РФ должна знать, что если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других государств, то неизвестные летательные объекты когда-то вернутся в места вылета.

Земля круглая, отметил советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter.

"...Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, отдавая предпочтение придворным астрологам. Тогда бы они знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета", - отметил он.

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Взрывы в РФ сегодня - важнейшие новости

В ночь на 5 декабря на авиабазе в Энгельсе Саратовской области России произошли взрывы. РосСМИ писали, что беспилотники атаковали аэродром, и были повреждены два российских бомбардировщика Ту-95.

Стоит отметить, что этот аэродром находится на расстоянии более 800 км от Украины, и именно самолеты такого типа привлекали к нанесению массированных ракетных ударов по Украине, в частности, по Одессе, Луцку, Ивано-Франковску и Днепру.

Также был взрыв на авиабазе под Рязанью. В РФ утверждают, что там взорвался бензовоз, и погибли три человека. Стоит отметить, что на этой авиабазе также базировались Ту-95.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал взрывы в России. Пресс-секретарь отметил, что украинские воины еще ничего не начинали.

Ранее предупреждали, что российские оккупанты могут нанести новый массированный ракетный удар по Украине, в частности, применяя бомбардировщики.

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