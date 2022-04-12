Курянина, переполошившего город, задержали.

Вечером понедельника, 11 апреля, жители российского Курска начали обрывать телефоны полиции из-за салюта. Виновника торжества задержали.

Об это сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Курской области,

Горожане начали слышать громкие хлопки около 22:30 в районе курской улицы Карла Маркса.

Среди горожан началась паника. В полицию начали поступать массовые сообщения о громких звуках и хлопках.

Жители Курска начали снимать зарево в небе на видео и публиковать в соцсетях, сопровождая гневными комментариями. На одной из записей курянин рассказывал, что подумал, что это обстрел местного аэропорта. Снимая салют, он вслух размышляет - точно ли это не обстрел.

Выяснилось, что салют запустил мужчина 1977 года рождения. На той же улице Карла Маркса его задержали.

"На курянина уже составлен административный протокол за нарушение тишины и покоя граждан. Рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности за несоблюдение противопожарных норм", - заявил старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД России по Курску Сергей Ружицкий.

Примечательно, что в области только был введен желтый уровень террористической опасности. Так что штраф за нарушение тишины, возможно, станет не единственным наказанием для россиянина.

Напомним, ранее губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил, что "украинские войска обстреляли из минометов пограничный пост в регионе". Якобы никто не пострадал, а российские пограничники подавили огневую точку.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО предупредили, что это - дезинформация.

После стало известно, что в Курской области с 11 апреля будет введён жёлтый уровень террористической опасности. Аналогичные меры приняли еще в ряду областей РФ.

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