Россияне продолжают создавать фейки об украинских военных.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение субботы, 9 апреля.

Так, Минобороны РФ сообщало, что "главари украинских нацистов" пытались эвакуироваться из Мариуполя, для чего был использован сухогруз "Апачи" под мальтийским флагом. Якобы российский корабль открыл артиллерийский огонь по судну, в результате чего оно вспыхнуло.

"Таким образом, прикрываясь борьбой с "нацистами", РФ оправдывают свои военные преступления. Предостерегаем: это – манипуляция!", - сообщили в Центре.

Также Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил, что "украинские войска обстреляли из минометов пограничный пост в регионе".

"Предостерегаем: это – дезинформация!", - заявили в РНБО.

Кроме того, Минобороны РФ утверждает: "Националисты в Украине удерживают в заложниках как живой щит 6362 иностранных граждан".

Украинцев предостерегли, что это - фейк, украинские войска не удерживают заложников из числа гражданского населения.

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