Губернатор призвал жителей региона к бдительности.

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей готовится к "провокациям украинских националистов".

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введён жёлтый уровень террористической опасности", - написал губернатор.

Он объяснил, что это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - синий, высокий - жёлтый, и последний, критический - красный.

"В связи с этим на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населённых пунктов", - сообщил Старовойт.

Губернатор призвал жителей региона к бдительности.

Напомним, днем ранее губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил, что "украинские войска обстреляли из минометов пограничный пост в регионе". Якобы никто не пострадал, а российские пограничники подавили огневую точку.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО предупредили, что это - дезинформация.

Вас также могут заинтересовать новости: