Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей готовится к "провокациям украинских националистов".
Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
"В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введён жёлтый уровень террористической опасности", - написал губернатор.
Он объяснил, что это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - синий, высокий - жёлтый, и последний, критический - красный.
"В связи с этим на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населённых пунктов", - сообщил Старовойт.
Губернатор призвал жителей региона к бдительности.
Напомним, днем ранее губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил, что "украинские войска обстреляли из минометов пограничный пост в регионе". Якобы никто не пострадал, а российские пограничники подавили огневую точку.
Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО предупредили, что это - дезинформация.