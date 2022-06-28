Лидер Чечни похвастался новой российской наградой.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров в Грозном в ходе открытия нового здания Республиканской стоматологической поликлиники №1 получил орден "За заслуги перед стоматологией" I степени.

Чеченский лидер "ВКонтакте" похвастался, что 27 июня получил "стоматологический" орден от Стоматологической ассоциации Российской Федерации.

"В ходе мероприятия за вклад в развитие стоматологической службы Чеченской Республики мне вручили орден "За заслуги перед стоматологией" I степени…", - поделился он.

Кадыров также сообщил, что наградил главного врача поликлиники Юнуса Умарова орденом имени себя, который считается высшей наградой Чечни.

Стоит отметить, что у Кадырова есть много региональных наград, которые можно назвать забавными, в частности, "Заслуженный строитель Чеченской Республики" и "Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики".

Напомним, в начале июня Рамзан Кадыров тоже "отличился" - лидер Чечни назвал российского президента Владимира Путина "верховным г*внокомандующим".

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