Журналист уверены, что глава Чечни уже навострил сани на Москву.

Рамзан Кадыров на протяжении многих лет остается одним из главных мемом РФ, постоянно пробивая информационное дно российской пропаганды все глубже. Но теперь, утверждают журналисты, он не против занять место Путина.

Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом. Недавно, например, Кадыров назвал Путина "говнокомандующим".

Между двумя деспотами - Путиным и Рамзаном - завязались дружеские отношения, основанные на насилии, запугивании оппонентов, заказных убиствах и, конечно же, больших деньгах. Речь идет, как признавался сам Кадыров, о 300 млрд в год, которые президент РФ отстегивает на Чеченскую республику.

"На эти деньги Кадыров строит себе огромные замки, покупает элитные авто и ручных тигров. То есть ведет себя как золотая питерская и московская молодежь", - отмечается в сюжете.

"Целая армия головорезов, которые еще недавно воевали против РФ, на твоих банковских счетах - миллиарды, тебя боится полиция и ФСБ, ты делаешь, что хочешь, и никто не хочет тебе указывает. Даже Путин за 20 лет публично не поставил тебя на место", - характеризует оппозиционер Кадырова Илья Яшин.

Именно эта слабость, подчеркивают журналисты, может стать роковой ошибкой Путина. Они уверены, что глава Чечни уже навострил сани на Москву. По их словам, в последнее время он уже не скрывает своих президентских амбиций, несмотря на то, что он окончил лишь шесть классов. В связи с этим в сюжете описали еще более мрачное будущее РФ - с мусульманством, женским бесправием, кровавыми местями.

Ранее СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин откровенно раздражён деятельностью главы Чечни Рамзана Кадырова и его войск на фоне неудач российской армии в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: