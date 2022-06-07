Любитель требовать извинения оказался в ситуации, когда извиняться теперь придется ему самому.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опозорился на весь интернет. Он в очередной раз рассуждал о "нацистах" в Украине и настолько погрузился в мир своих фантазий, что эпично оговорился.

На видео, которое Кадыров опубликовал в своем Telegram, он назвал президента РФ Путина "верховным г*овнокомандующим".

В своем видео глава Чечни обращался к мусульманам, которые воюют за Украину. По словам Кадырова, он упорно ищет их по всей нашей стране, но так и не нашел. Не забыл глава Чечни и о своей любимой теме - Кадыров постоянно требует, чтобы перед ним извинялись, а потому сказал, что готов "простить" защищающих Украину чеченцев, если те извинятся.

Глава Чечни даже пообещал, что якобы будет просить Путина "помиловать" военных, которые защищают Украину и воюют против оккупантов, когда те принесут свои извинения. Однако всю свою тираду Кадыров эпично перечеркнул оговоркой.

"Я буду ходатайствовать перед верховным г*внокомандующим", - с серьезным лицом заявил он.

Оговорка Кадырова буквально взорвала сеть. Пользователи шутят, что Кадыров впервые назвал вещи своими именами и ему стоит почаще так "заговариваться". Многие также шутят, что фанату извинений теперь придется самому извиняться перед Путиным, которого тот назвал командующим экскрементами.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в СБУ показали, как на самом деле воюют "кадыровцы". В телефоне одного из боевиков нашли видео, на которых оккупанты танцуют под автоматные очереди и стреляют по деревьям, имитируя серьезный бой.

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