В РФ похвастались, что якобы уничтожили противокорабельную ракету "Нептун" над Белгородской областью.

В Белгородской области РФ снова было громко. Вспыхнуло сразу несколько пожаров после того, как в области был объявлен сигнал ракетной опасности.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Местные власти заявляли о работе ПВО. Традиционно, представители страны-агрессора обвинили в обстреле украинских военных.

Тем временем в российском Минобороны докладывают, что якобы уничтожили над Белгородской областью РФ 29 реактивных снарядов РСЗО "Вампир". Также в ведомстве похвастались якобы уничтожением противокорабельной (!) ракеты "Нептун" на Белгородщине.

Тем временем в местных пабликах уже публикуют кадры пожаров.

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23 мая в небе над Казанью (столица Республики Татарстан) заметили беспилотный летательный аппарат. Местные паблики сообщали об объявлении тревоги и эвакуации на нескольких предприятиях. Впоследствии мэр города Елабуга Рустем Нуриев заявил, что один беспилотник сбили.

Примечательно, что в последнее время россияне "теряют" много авиабомб над своими же городами. К примеру, недавно армия РФ "уронила" четыре бомбы на Шебекино Белгородской области. Российские власти утверждают, что тяжелых последствий "внештатные схождения" боеприпасов якобы не имели.

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