Работников предприятий нефтеперерабатывающей отрасли эвакуируют.

Днем в четверг, 23 мая, в небе над Казанью (столица Республики Татарстан) заметили беспилотный летательный аппарат. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Astra.

Росавиация объявила о временом прекращении работы аэропортов Казани и Нижнекамска, это объяснили обеспечением безопасности полетов. Кроме того, местные паблики пишут об объявлении тревоги и эвакуации на нескольких предприятиях.

Тревогу объявили на объектах ТАНЕКО и ТАИФа в Закамье, а также КОСа в Казани. В мэрии Нижнекамска говорят, что сделали это из-за сообщений о "возможном возникновении внештатной ситуации на территориях производственных предприятий Нижнекамского района".

Позже Astra сообщила, что Нижнекамск тоже атакуют беспилотники. Как пишет Shot, два дрона сбила противовоздушная оборона. По предварительным данным, они пытались атаковать особую экономическую зону "Алабуга", где производят дроны типа "Shahed" для атак по Украине.

Обновлено в 14:20: Мэр города Елабуга Рустем Нуриев сообщил, что один беспилотник сбили в Елабужском районе, разрушений на земле нет.

Атаки на Татарстан: что известно

Напомним, в апреле этого года ОЭЗ "Алабуга" впервые оказалась под атакой БПЛА. В тот же день беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске.

По данным УНИАН, операцию провели Главное управление разведки и Служба безопасности, дрон попал в установку первичной переработки нефти.

Вскоре под ударом оказался казанский авиационный завод им. Горбунова, где производят и ремонтируют российские бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

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