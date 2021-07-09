В одном из спа-отелей Калининграда 8-летняя россиянка едва не утонула в бассейне – ее волосы засосало в слив.
Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
Инцидент курорте произошел вчера, 8 июля. По предварительным данным, волосы девочки засосало в слив бассейна - на помощь ребенку пришли другие отдыхающие спа-центра, они помогли ей выбраться из воды.
Позже россиянка была госпитализирована в местную больницу.
Отмечается, что сейчас следователи управления Следственного комитета по Калининградской области выясняют подробные детали происшествия и проводят комплекс проверочных мероприятий.
По результатам работы будет дана правовая оценка действиям персонала спа-отеля, а также родителям, оставившим ребенка без присмотра.
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Напомним, жуткий инцидент произошел 8 июля в аквапарке Happy Day в Днепре. 9-летнему мальчику на голову упал другой ребенок.
Тимофея госпитализировали в больницу в отделение нейрохирургии. Рану на голове ребенка зашили, сделали рентген и анализы. У мальчика диагностировали сотрясение мозга и ушиб ключицы.
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