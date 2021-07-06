В российском Новосибирске пассажирка с ноги ударила слабослышащего таксиста, отказавшись ему заплатить за поездку.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Lifeshot.
«Предварительно, пьяная мадам отказалась платить за поездку 207 рублей. А когда инвалид попытался получить заработанные деньги, начались оскорбления», – говорится в подписи к видео.
Сообщается, что по факту инцидента полиция начала проверку.
Читайте такжеВ России пьяный отец за рулем убил 5-летнюю дочку своим телом«Открой машину!... Зачем я вообще домой приехала… Урод, бл**ь. Д**ил конченый, ненавижу. Я тебе не заплачу! Ты недоношенный и ты сдохнешь недоношенным, я тебе ни**я не заплачу», – говорила россиянка, требуя открыть дверь.
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