Полиция начала проверку по факту инцидента.

В российском Новосибирске пассажирка с ноги ударила слабослышащего таксиста, отказавшись ему заплатить за поездку.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Lifeshot.

«Предварительно, пьяная мадам отказалась платить за поездку 207 рублей. А когда инвалид попытался получить заработанные деньги, начались оскорбления», – говорится в подписи к видео.

Сообщается, что по факту инцидента полиция начала проверку.

Читайте такжеВ России пьяный отец за рулем убил 5-летнюю дочку своим телом«Открой машину!... Зачем я вообще домой приехала… Урод, бл**ь. Д**ил конченый, ненавижу. Я тебе не заплачу! Ты недоношенный и ты сдохнешь недоношенным, я тебе ни**я не заплачу», – говорила россиянка, требуя открыть дверь.

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Автор: Катерина Шварц