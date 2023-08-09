Во вражеском ведомстве заявили, что несколько дронов удалось ликвидировать.

В Министерство обороны РФ высказались о ночном рейде неизвестных дронов в небе Москвы.

Речь идет об атаке, о которой мэр столицы Сергей Собянин в панике сообщил в районе 03:16 утра. Согласно отчету вражеского Минобороны, российская ПВО якобы смогла сбить два дрона в ночь на 9 августа.

Также там обвинили в атаке "киевский режим" и отметили, что пострадавших и разрушений не фиксируется.

"Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

Также среди российских телеграм-каналов распространяется видео с момента взрыва в селе Молоково в Ленинском городском округе Московской области.

В небе Москвы в ночь на 9 августа появились неизвестные дроны

Напомним, эта ночь для столицы РФ вновь прошла в панике из-за атаки неизвестных БПЛА. Мэр Москвы Собянин сообщал о работе ПВО и падении обломков от "ликвидированных" дронов.

Согласно его данным, один БПЛА показался в районе Домодедово, а второй дрон был замечен в районе Минского шоссе.

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