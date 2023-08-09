После сообщений об атаке БПЛА на Москву появляются новые подробности о взрывах по другим областям РФ.

После ночной атаки БПЛА на Москву появляются новые детали о "бавовне" в других областях Российской Федерации.

Так, губернатор Брянской области Вячеслав Гладков заявил о ЧП в связи с падением "неизвестного объекта".

"В 7:30 утра произошло ЧП в селе Колотиловка Краснояружского района", - отметил он.

На месте "прилета" случился пожар. Согласно версии Гладкова, горел сенник одного из частных домовладений. Пострадал мужчина, у него фиксируются осколочные ранения стопы.

На данный момент детали происшествия выясняют оперативные службы РФ.

В Москву ночью прорвались дроны - главное о ночи 9 августа

Напомним, в ночь на 9 августа в небе над Москвой появились два дрона: один в районе Домодедово, а второй - возле Минского шоссе в Одинцовском районе. Тогда паническими сообщениями об атаке отметился местный мэр Сергей Собянин.

Утром Минобороны РФ традиционно заявило, что все дроны сбила местная ПВО. Однако эпичные видео взрывов активно расходятся в социальных сетях.

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