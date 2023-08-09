Собянин говорит, что один из них сбили в районе Домодедово.

В ночь на среду, 9 августа, российскую столицу вновь атаковали беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, этой ночью российская противовоздушная оборона якобы сбила два боевых дрона. Информации о пострадавших от падения обломков сейчас нет.

"Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. Экстренные службы работают на месте", - написал он.

Видео дня

В сети публикуют видео, на котором можно услышать мощный взрыв. Российские Telegram-каналы утверждают, что он прозвучал во время ночной атаки дронов на Москву.

Информация обновляется...

Атаки дронов на Москву: последние новости

Напомним, 3 мая в Москве заявили, что Кремль был атакован двумя беспилотниками. Появилось видео, на котором можно увидеть взрыв дронов над куполом Сенатского дворца. Москва обвинила в атаке Украину.

30 мая в Москве вновь прозвучали взрывы. Минобороны РФ объявило об успешном отражении атаки группы БПЛА. Сообщалось, что под ударом оказались дома людей из окружения Путина.

В конце июля дрон попал в башню Московского международного делового центра "Москва-Сити". 1 августа атака повторилась, дрон врезался в ту же башню. В ней находится министерство цифрового развития, минэкономразвития и минпромторг РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: