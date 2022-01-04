Пользователи шутят, что снежная Снегурочка станет новым мемом 2022 года.

В России скульптура Снегурочки стала новым поводом для шуток в сети. Снежная фигура начала таять и превратилась в жуткую статую зомби.

Об этом сообщает российское издание "Подъем".

Так, россиянин заметил жуткую скульптуру в селе Башкортостана, куда он приехал в гости к родственникам. Снегурочка из снега начала таять, из-за чего статуя сильно изменилась.

"Заехали на площадь перед районным Домом культуры на ёлку и увидели такое. Мы были удивлены. При этом администрация района находится рядом", - рассказал изданию мужчина.

Фото зомби-Снегурочки быстро разлетелось в сети. Пользователи высмеяли скульптуру в социальных сетях и уже отметили, что она может стать новым мемом нового 2022 года.

"Ночной кошмар", "Символ прошлого года", "Какая страна, такая и Снегурочка", - шутят комментаторы.

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