Сейчас происходит процесс выселения монахов Московского патриархата, после чего межведомственная комиссия зафиксирует сохранение состояния движимого и недвижимого имущества.

В Минкультуры рассказали, что представители УПЦ МП начали выезд из Киево-Печерской лавры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"На самом деле процесс выезда монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры происходит, это может засвидетельствовать любой прохожий. Они вывозят столы, стулья, бойлеры. Тем не менее, сейчас работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать сохранение состояния движимого и недвижимого имущества. Они выезжают, несмотря на заявления, что купола почернели или пещеры перекрыты навсегда", - рассказал Ткаченко.

УПЦ МП выселяют из Лавры: что известно

Как сообщал УНИАН, в заповеднике "Киево-Печерская лавра" сообщили, что собираются расторгнуть договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП, и его представители должны освободить все помещения до 29 марта 2023 года.

В Министерстве культуры пояснили, что такое решение было принято из-за нарушения условий пользования государственным имуществом.

Между тем, представители Московского патриархата упрямо не желают покидать Лавру и заявляют, что не видят оснований для выселения.

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