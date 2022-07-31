Глава Кремля отбивался от насекомых только одной рукой.

Российский президент Владимир Путин во время одной из рабочих поездок по стране вместе с министром обороны Сергеем Шойгу не смог в нужный момент поднять правую руку.

Внимание на поведение кровавого диктатора обратили пользователи сети.

В момент, когда Путину рассказывали о проблемах с военной инфраструктурой, на российского главу напали комары. Но отбивался Путин со всех сторон от назойливых насекомых только одной рукой - левой.

Присутствующая на встрече чиновница отметила, что "вечером достаточно много комаров".

Тем временем глава Кремля продолжал отбиваться от насекомых только одной рукой.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска медленно продвигаются на Донбассе, намереваясь выйти на админграницу Донецкой области.

Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Роты – Вершина и Покровское – Бахмут, с потерями отошли назад. Неудачной стала попытка доразведки позиций переднего края на направлении Стряповка - Соледар, разведывательная группа противника обнаружена и обезврежена

Враг продолжает удерживать в пограничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения российских военных.

ВСУ отбили атаку врага на Херсонском направлении. Россиянам не дали пойти на штурм из оккупированного Брускинского на Белогорку, расположенную на западном берегу Ингульца.

После метких ударов ВСУ о переправах и мостах, которые стратегически важны для врага в Херсонской области, РФ начала перебрасывать в оккупированную область инженерную технику.

В соцсетях уже пишут о ремонте Антоновского моста, который регулярно подвергается огневым ударам украинской стороны.

Всего в боях с противником ВСУ ликвидировали уже 40 830 оккупантов и тысячи единиц техники.

Вас также могут заинтересовать новости: