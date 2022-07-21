Лидеры Ирана и Турции публично продемонстрировали неуважение к нему.

Иранский визит Путина продемонстрировал миру, что его не уважают. Турецкий и иранский лидеры публично это подтвердили.

Об этом заявил журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина в эфире канала FREEДОМ.

Комментируя недавнюю встречу Путина, Эрдогана и Хаменеи в Иране, журналист отметил, что больше всего противоречивых мнений раздается по поводу участия турецкого лидера. По его мнению, Эрдоган пытается усилить позиции Турции и ему это удается.

Яковина уверен, что турецкий президент намеренно построил лояльную санкционную политику в отношении РФ, а также налаживает другие связи, в частности в сфере гражданской авиации и туризма. Однако Эрдоган четко продемонстрировал неуважение к Путину, опоздав на встречу с ним.

"Все видели, как Эрдоган продемонстрировал, что он не уважает Путина. Он опоздал на встречу с Путиным. Путин стоял, кусая себе губы и ногти, ждал Эрдогана. А Эрдоган так вальяжно явился, похлопал по плечу Путина, так к нему, как к "салаге" какому-то. Не уважают Путина. И великий аятоллой Али Хаменеи тоже не уважает Путина. Он поздоровался с Путиным левой рукой, что означает... Левой рукой в исламе принято всяческие вещи нечистые делать, например сморкаться, делать все нехорошее. Вот он поздоровался с Путиным левой рукой. Он посадил Путина под кондиционер. Очевидно, кондиционер включили на полную, или он был старым. В общем, Путин сейчас заболел. Судя по всему, у него COVID-19. Не знаю, ли подтвердят это, но Путин чихал, кашлял и сейчас болеет", - рассказал Яковина.

Как сообщал УНИАН, Арестович назвал визит российского диктатора Путина в Иран провальным. По его словам, лидер страны-оккупанта там "отхлестали по щекам", заставив ждать на турецкого коллегу Реджепа Эрдогана.

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