Пропагандисты ожидали, что между диктатором и ребенком возникнет милый разговор, но получилось наоборот.

Русский диктатор Владимир Путин попал в эпический курьез. Во время одной из рабочих поездок от него публично отвернулся ребенок.

Как транслируют российские паблики, Путин наведался в одну из детских больниц. Для диктатора провели экскурсию по палатам и организовали общение с маленькими пациентами.

В одной из палат Путин неожиданно столкнулся с беспрецедентным "оппозиционером". Ребенок, увидев диктатора, демонстративно спрятался под одеяло, игнорируя его вопросы и попытки поговорить. Мать ребенка пыталась заставить идти на контакт, но безрезультатно.

Конфузы Путина

Подстаркать российский диктатор нередко попадает в курьезную ситуацию. Иногда он искажает слова и фразы, а иногда странно ведет себя на публике и становится героем мемов.

В частности, ранее во время саммита стран G20 президент России сидел за столом вместе с другими участниками мероприятия, но пил из собственной посуды.

А во время во время хоккейного гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи президент России Владимир Путин упал на лед.

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