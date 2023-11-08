Временно приостановлен экспорт 3 компаний, обвиняемых в поставках электроники двойного назначения в Россию, которая используется для военных нужд.

США расследуют, каким образом американские компоненты электроники оказались в образцах российских беспилотников, ракет и танков.

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США издало распоряжение о временной приостановке экспорта 3 компаний, обвиняемых в поставках электроники двойного назначения в Россию, которая используется для военных нужд.

В заявлении замминистра торговли США по вопросам экспортного контроля Мэтью Аксельрода говорится, что 7 лиц и 3 компании "были частью сложной глобальной схемы закупок, в рамках которой незаконно осуществлялись поставки и закупки электроники двойного назначения на миллионы долларов для конечных пользователей в России, включая компании, связанные с российскими военными".

Видео дня

Две компании – H Brothers и SN Electronics базируются в США, и еще одна – Suntronic в ОАЭ. Экспортные ограничения на вышеупомянутые компании и лица введены на 180 дней.

Экспортные ограничения наложены на 7 физических лиц, четверо из которых – Олег Зенченко, Екатерина Ветошкина, Павел Черников, Владимир Бочкарев являются жителями России.

Трое других – жители Канады Николай Гольцев, Кристина Пузырева, а также проживающий в США Салимджон Насриддинов были арестованы 31 октября 2023 г. в соответствии с уголовным делом о незаконной поставке электроники двойного назначения для военного производства в России.

Экспортные ограничения связаны с обвинительным заключением, вынесенным в федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка. Дело является частью совместного расследования Министерства юстиции США, Министерства торговли и нью-йоркского отделения ФБР.

Согласно обвинительным документам, Гольцев, Пузырева и Насриддинов "незаконно закупали, приобретали и поставляли на миллионы долларов электронику двойного назначения от американских производителей и дистрибьюторов конечным пользователям в России, находящимся под санкциями, в том числе через третьи страны".

Как отмечается в судебных материалах, некоторые электронные компоненты с одинаковыми марками, моделями и номерами деталей, поставленные обвиняемыми через компанию SH Brothers, были обнаружены в захваченном украинскими военными российском вооружении и средствах разведки.

За период, указанный в обвинительном заключении, компания SH Brothers осуществила сотни поставок в Россию на сумму более 7 млн долларов.

Схема поставки электроники агрессору

В начале ноября 2023 года стало известно о том, что в США разоблачили масштабную схему по продаже России электроники. Для реализации схемы обвиняемые использовали два зарегистрированных в Бруклине юридических лица.

В Соединенных Штатах Америки арестовали троих человек, которые незаконно приобретали и отправляли в Россию электронные компоненты. Часть из этих товаров использовалась оккупационными войсками РФ в войне против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: