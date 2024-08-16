Москва обвиняет страны Североатлантического Альянса в причастности к украинскому наступлению на территорию России.
Председатель Морской коллегии Российской Федерации, помощник Путина Николай Патрушев в интервью Известиям заявил, что страны Запада "накачали преступную хунту" вооружением, а также предоставляют ей разведывательные данные и "контролируют ее действия".
"Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб. Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима. Заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности. Штаты регулярно говорят одно, а делают другое. Без их участия и непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России", - заявил Патрушев.
Реакция мира на наступление ВСУ
Напомним, ранее в Белом доме заявили, что администрация Соединенных Штатов Америки не знала о военной операции украинских войск в Курской области.
При этом Вашингтон не считает, что действия ВСУ нарушают действующую политику использования американского оружия вне территории Украины.
Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заверил, что они полностью поддерживают борьбу Украины с оккупантами.