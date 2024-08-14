Российскому диктатору Владимиру Путину не удалось сломить сопротивление украинцев.

Европейский Союз полностью поддерживает борьбу народа Украины с российскими захватчиками. Об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил в сети X.

В частности, высокий представитель ЕС обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой последнее развитие событий на фронте и контрнаступление в Курской области РФ.

"Я подтвердил полную поддержку Евросоюзом борьбы народа Украины. Путину не удалось сломать украинское сопротивление против его необоснованного вторжения и теперь он вынужден отходить вглубь российской территории", - подчеркнул Боррель.

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В то же время, в свою очередь, Кулеба во время разговора с Боррелем сосредотачивался на шагах, направленных на расширение сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере производства и поставок вооружений.

"Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области", - отметил Кулеба.

Война в Украине - операция в Курской области

По данным издания Financial Times, Украина готовится к "торгам" с вероятным президентом США Дональдом Трампом, захватывая российские земли. Вероятно, захваченные российские территории станут "разменной монетой" в будущих переговорах.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что под контролем Украины находятся уже 74 населенных пункта на Курщине.

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