'Достигаем нашей стратегической цели': Зеленский прокомментировал ход курской операции

На Донецкий фронт решено отправить дополнительное оружие для защитников из новых пакетов помощи.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ход курской операции, отметив, что есть новое продвижение и что ВСУ достигают своей цели. Об этом шла речь в вечернем видеообращении главы государства.

Зеленский отметил, что за сегодня ему уже несколько раз докладывал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский относительно нашего фронта и по операции в Курской области.

"Хорошее есть сегодня продвижение в Курской области - стратегической цели нашей достигаем. Существенно пополнили и обменный фонд для нашего государства", - сказал президент.

Видео дня

Также, по его словам, договорились, что из ближайших пакетов поддержки будет направлено дополнительное оружие на донецкие направления для наших воинов - сверх того, что запланировано.

"Я благодарю всех наших воинов - каждого нашего солдата, каждого сержанта, каждого офицера, - которые выдерживают российское давление, которые защищают наше государство", - подчеркнул глава государства.

Относительно действий в Курской области он отметил, что Украина воюет по правилам, и гуманитарные потребности, имеющиеся на той территории, должны быть обеспечены. Поэтому провел сегодня совещание с чиновниками по этому вопросу.

Зеленский также подчеркнул, что Украина продолжает переговоры с партнерами по обеспечению ВСУ дальнобойным оружием.

"Спасибо за меткие, своевременные и результативные удары по российским аэродромам. Наши, украинские, дроны работают именно так, как нужно. Но есть вещи, которых только дронами не сделаешь. К сожалению. Нужно другое оружие - ракетное оружие. И мы продолжаем работать с нашими партнерами по дальнобойным решениям для Украины, потому что это дальновидные решения ради нашей победы", - сказал Зеленский.

По его словам, чем смелее будут решения партнеров, тем меньше может сделать глава страны-агрессора Владимир Путин.

"Сегодня провел соответствующее совещание с МИД, Министерством обороны, с нашим Офисом, СНБО. Подготовили алгоритм наших действий, чтобы достичь сильных решений наших партнеров. Победных решений", - проинформировал украинский президент.

Бои в Курской области - детали

Сегодня главнокомандующий Сырский во время видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским отчитался об операции ВСУ в Курской области. По его словам, с начала текущих суток и на тот момент украинские войска на отдельных направлениях продвинулись от одного до двух километров. Также завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа.

Впоследствии Зеленский сообщил, что провел совещание, посвященное ситуации в Курской области. По его информации, обсудили вопросы безопасности, гуманитарной помощи, создание при необходимости военных комендатур в Курской области.

Согласно информации вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, силами наших военных планируется "открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц: как в сторону России, так и в сторону Украины".

Операция ВСУ в Курской области России началась 6 августа. Вчера, 13 августа, Зеленский сообщил, что по состоянию на вечер вторника под контролем Сил обороны Украины находится уже 74 населенных пункта Курской области РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: